AGRIMAX, Centre Foires et Conventions de l’Eurométropole, Metz (57), Metz

Informations pratiques

AGRIMAX 28 – 30 octobre Centre Foires et Conventions de l’Eurométropole, Metz (57) Moselle

Entrée adulte : 9 €

Entrée étudiants et 12/18 ans : 4,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T10:00:00+01:00 – 2026-10-28T20:00:00+01:00

Fin : 2026-10-30T09:00:00+01:00 – 2026-10-30T18:00:00+01:00

Agrimax Grand Est se positionne comme le rendez-vous des professionnels de l’élevage de la Région Grand Est avec une réelle ambition : devenir le 3ème grand rendez-vous national de l’élevage.

L’édition 2026 aura lieu le mercredi 28 octobre, jeudi 29 octobre et vendredi 30 octobre au Centre Foires et Conventions de l’Eurométropole de Metz et rassemblera l’ensemble des acteurs de la filière polyculture-élevage : produits et matériels agricoles, concours ovins et avicoles d’envergure régionale et transfrontalière.

Centre Foires et Conventions de l’Eurométropole, Metz (57) Rue de la Grange aux bois 57000 – Metz Metz 57072 Grange-aux-Bois Moselle Grand Est https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.089583&mlon=6.232491#map=17/49.089583/6.232491

Le Salon des professionnels de l’élevage et de l’agriculture du Grand Est Elevage Agriculture

Metz Expo