AGROPOL’EAT FESTIVAL Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

AGROPOL’EAT FESTIVAL

1076 Rue Jean-François Breton Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Agropol’Eat Festival revient pour sa 5e édition et vous invite à célébrer l’alimentation durable, la biodiversité et nos liens avec le vivant, dans un cadre naturel exceptionnel, au bord du lez à Montpellier

Le dimanche 5 juillet 2026 à Agropolis Lavalette, en bord du Lez (Montpellier).

Agropol’Eat Festival revient pour sa 5e édition et vous invite à célébrer l’alimentation durable, la biodiversité et nos liens avec le vivant, dans un cadre naturel exceptionnel, au bord du lez à Montpellier

Le dimanche 5 juillet 2026 à Agropolis Lavalette, en bord du Lez (Montpellier).

C’est un événement gratuit et ouvert à tous et toutes, qui rassemble plus de 40 partenaires autour d’une programmation festive et engagée

• Balades et visites guidées (balade sensorielle, balade botanique, balade d’écoute, découverte de la ripisylve, prise de sons…)

• Ateliers et animations nature pour petits et grands (spectacle Mangez-Moi ! de la compagnie Théâtre en flammes, contes, marché, expositions, stands animés…)

• Des papotes et popotes avec des intervenants comme Ernst Zürcher et Patrick Sheyder

• Grand banquet gastronomique et engagé par le chef étoilé des Reflets d’Obione Laurent Cherchi x Agropol’Eat x MIAM (Le Passe Muraille) x L’espace de vie sociale Vivons Vert Bois.

• Concert live de Cumbia par les Tres Raices pour finir la soirée en beauté

Et bien plus encore…. .

1076 Rue Jean-François Breton Montpellier 34090 Hérault Occitanie agropol.eat@gmail.com

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English : AGROPOL’EAT FESTIVAL

The Agropol?Eat Festival returns for its 5th edition and invites you to celebrate sustainable food, biodiversity, and our connection to the natural world in an exceptional natural setting along the Lez River in Montpellier

Sunday, July 5, 2026, at Agropolis Lavalette, on the banks of the Lez River in Montpellier.

L’événement AGROPOL’EAT FESTIVAL Montpellier a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER