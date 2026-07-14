Informations pratiques

Dunières

Aguasofro

piscine Dunières Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 11:45:00

fin : 2026-12-02 12:45:00

Date(s) :

2026-10-07 2026-11-18 2026-12-02 2026-12-16

Vivez un moment de détente et de complicité dans l’eau, atelier animé par Elisa Murat, sophrologue de 16h15 à 17h15 à la piscine

Tarif 23€/séance

Réservation 07 82 59 35 30

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piscine Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Experience a moment of relaxation and complicity in the water, workshop led by Elisa Murat, sophrologist from 4.15pm to 5.15pm at the pool

Price: 23€ /session

Reservations: 07 82 59 35 30

L’événement Aguasofro Dunières a été mis à jour le 2026-07-14 par Haut Pays du Velay Tourisme