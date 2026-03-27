Aguasofro Dunières
lundi 12 octobre 2026 · Dunières
Informations pratiques
Dunières
Aguasofro
piscine Dunières Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 16:15:00
fin : 2026-11-09 17:15:00
Date(s) :
2026-10-12 2026-11-09 2026-12-07
Vivez un moment de détente et de complicité dans l’eau, atelier animé par Elisa Murat, sophrologue de 16h15 à 17h15 à la piscine
Tarif 23€/séance
Réservation 07 82 59 35 30
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piscine Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
Experience a moment of relaxation and complicity in the water, workshop led by Elisa Murat, sophrologist from 4.15pm to 5.15pm at the pool
Price: 23€ /session
Reservations: 07 82 59 35 30
L’événement Aguasofro Dunières a été mis à jour le 2026-07-14 par Haut Pays du Velay Tourisme
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