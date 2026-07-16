AIDA NOSRAT Espace culturel LE ROUDOUR Saint-Martin-des-Champs

Informations pratiques

Saint-Martin-des-Champs

AIDA NOSRAT

Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-11 22:00:00

Date(s) :

2026-12-11

Née à Téhéran, violoniste puis chantre de la musique persane, Aïda Nosrat a rejoint la France en 2016 pour s’exprimer librement. Après 7 ans dans l’orchestre symphonique de Téhéran, elle fusionne chant traditionnel, jazz et flamenco à travers ses projets. Dernier en date, Common Routes est le fruit d’un voyage de deux ans à travers la géographie des sons et des âmes, une odyssée entre différents pays, à la recherche des fils invisibles qui tissent l’humanité depuis les origines jusqu’à nos jours. Nourri des récits de l’exil et de la vie nomade, ce projet explore les horizons musicaux du monde manouche, livrant un témoignage vibrant de traversées, de rencontres et d’histoires sans frontières. Common Routes est un moment suspendu, à la fois chaleureux et profondément habité une musique acoustique, festive par instants, grave par nécessité, qui fait résonner la situation politique actuelle de l’Iran, sans discours, uniquement par la force du son, de la présence et de l’émotion… .

Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement AIDA NOSRAT Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-16 par OT BAIE DE MORLAIX