Aide à dom Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement
Aide à dom
Du vendredi 20 au samedi 21 mars 2026 de 20h30 à 21h30.
Dimanche 22 mars 2026 de 16h à 17h. Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 12 EUR
Ah, ces chansons qu’elle écoute à la radio, vieillottes et chargées de souvenirs !
Ah, ces chansons qu’elle écoute à la radio, vieillottes et chargées de souvenirs ! Pendant qu’elle fait le ménage chez des vieux bourges à la retraite. Elles font remonter des bouffées de nostalgie d’un autrefois qui semblait plus agréable. Mais pourtant, tout a été éphémère. Rien n’a vraiment été stable ni durable. Entre doute et envie. Envie que ce soit vrai, mais tellement déçue par son passé amoureux. Désabusée, mais avec un soupçon d’espérance. .
Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 18 90 info@theatredeschartreux.com
English :
A home help, Agne?s, without compromising her talent, plunges us into a universe where topical themes, nostalgic songs and everlasting loves are mixed together
Ah, those songs she listens to on the radio, old-fashioned and full of memories!
German :
Agne?s, die als Haushaltshilfe arbeitet, lässt uns in eine Welt eintauchen, in der sich aktuelle Themen, nostalgische Lieder und immerwährende Liebe vermischen
Die Lieder, die sie im Radio hört, sind alt und mit Erinnerungen behaftet
Italiano :
Senza compromettere il suo talento, Agne’s ci immerge in un universo in cui si mescolano temi di attualità, canzoni nostalgiche e amori eterni
Ah, quelle canzoni che ascolta alla radio, antiquate e piene di ricordi!
Espanol :
Ayuda a domicilio, Agne’s, sin renunciar a su talento, nos sumerge en un universo donde se mezclan temas de actualidad, canciones nostálgicas y amores eternos
¡Ah, esas canciones que escucha en la radio, anticuadas y llenas de recuerdos!
