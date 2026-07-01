Aide aux choix professionnels, SAINT LEONARD DE NOBLAT, Saint-Léonard-de-Noblat
jeudi 9 juillet 2026 · SAINT LEONARD DE NOBLAT · Saint-Léonard-de-Noblat
Informations pratiques
Aide aux choix professionnels Jeudi 9 juillet, 13h30 SAINT LEONARD DE NOBLAT Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T13:30:00+02:00 – 2026-07-09T15:30:00+02:00
Fin : 2026-07-09T13:30:00+02:00 – 2026-07-09T15:30:00+02:00
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SAINT LEONARD DE NOBLAT SAINT LEONARD DE NOBLAT Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 82 14 01 42 »}]
Atelier d’aide aux choix professionnels-des idées des métiers-+de 1280 métiers à découvrir selon vos centres d’intérêts. orientation metier reconversion
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