Aie Aie IA : Démystifier l’intelligence artificielle, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Informations pratiques

Aie Aie IA : Démystifier l’intelligence artificielle Mardi 7 juillet, 10h00 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

être inscrit.e à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T10:00:00+02:00 – 2026-07-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-07T10:00:00+02:00 – 2026-07-07T12:00:00+02:00

Dans cet atelier, découvrez comment intelligence artificelle s’intégre dans notre quotidien depuis des années tout en comprenant ces rouages et ses impacts. L’analyse de situations concrètes vous permettra de mieux comprendre son fonctionnement, ses limites et son rôle dans notre société.

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 26 13 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 20 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Cet outil ludo-pédagogique propose d’aborder le sujet de l’intelligence artificielle au travers d’interviews, découvertes d’environnements et inspection de documents ! atelier numérique

pixabay