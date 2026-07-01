Stages de dessin, peinture, modelage pour enfants et ados, atelier Citrouille, Bordeaux

Informations pratiques

Stages de dessin, peinture, modelage pour enfants et ados 7 – 17 juillet atelier Citrouille Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T09:00:00+02:00 – 2026-07-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T17:00:00+02:00

Vos enfants pourront découvrir diverses approches de la création : modelage en argile , encres, pastels, aquarelle, gouache, peinture sur tissu, pigments, épices…

Pour les plus petits, nous privilégions un éveil aux arts plastiques dans une approche ludique et sensorielle. En plus de la peinture et de l’argile, ils manipuleront des matériaux tels que le sable, la farine, épices, matériaux de la nature…

Pour les plus grands, nous proposons des thèmes favorisant leur imagination, tout en leur permettant de découvrir différentes techniques de dessin, de peinture et de modelage

atelier Citrouille 24 rue Etienne Huyard, bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ateliercitrouille@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556443549 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0677756026 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0679243459 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ateliercitrouille.wixsite.com/dessin-peinture/stages-enfants-ados »}]

En juillet, nous accueillons les enfants et les ados, sur des demi-journées pour des ateliers de dessin, peinture et modelage. dessin peinture

atelier citrouille