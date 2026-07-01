Chat’Rivari, Muséum de Bordeaux – sciences et nature, Bordeaux

Informations pratiques

Chat’Rivari 7 juillet – 26 août Muséum de Bordeaux – sciences et nature Gironde

Compris dans le prix du billet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T14:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00

Tout l’été, le Muséum propose aux petits et aux grands, de partir à la découverte du monde fascinant des chats. Toutes les activités sont comprises dans le prix du billet.

Ateliers créatifs

Dès 3 ans – du mardi au dimanche, de 14h à 18h

Participez à une série d’activités créatives pour petits et grands : apprenez à réaliser un chat en origami, reconstituez un diorama, coloriez des illustrations ou créez vos propres stickers.

Quiz

Dès 6 ans – du mardi au dimanche, de 14h à 18h

Testez vos connaissances sur le chat… et laissez-vous surprendre par certaines découvertes !

Cri’minou (jeu d’enquête)

Dès 6 ans – du mardi au dimanche, de 14h à 18h

Menez l’enquête avec Cri’minou et plongez dans une mystérieuse affaire au sein du Muséum. Parcourez les espaces d’exposition à la recherche d’indices, avec l’aide ponctuelle de l’équipe de médiation dans l’exposition Miaou !, puis soumettez vos conclusions pour tenter de résoudre l’énigme.

Visite contée ou lecture

Dès 3 ans – du mardi au dimanche, de 14h à 18h

Découvrez l’univers des chats à travers une visite contée ou une lecture d’histoire destinée aux enfants : une invitation à explorer le monde des félins entre récits, imaginaire et découvertes.

Jeux de société

Dès 6 ans – du mardi au dimanche, de 14h à 18h

Participez à des jeux de société ludiques autour de l’univers du chat. Testez votre sens de l’observation avec un Mémory, ou relevez le défi d’un Qui est-ce ? géant mettant en scène chats domestiques, espèces de chats sauvages et autres félins aux étonnantes ressemblances.

Muséum de Bordeaux – sciences et nature 5 place Bardineau 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Activités estivales à faire en famille activités famille