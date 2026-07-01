Les applications de mon IPhone !, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Les applications de mon IPhone ! Mardi 7 juillet, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

sur inscription, être inscrit.e à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T16:00:00+02:00

Vous apprendrez également à télécharger de nouvelles applications et à les organiser.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 50 »}, {« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Venez explorer les applications essentielles de votre iPhone, comme Téléphone, Messages, Appareil photo, Plans, Safari ou encore l’App Store. atelier numérique

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