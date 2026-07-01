Les applications de mon IPhone !, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
mardi 7 juillet 2026 · Bibliothèque Mériadeck · Bordeaux
Informations pratiques
Les applications de mon IPhone ! Mardi 7 juillet, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde
sur inscription, être inscrit.e à la bibliothèque
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T16:00:00+02:00
Vous apprendrez également à télécharger de nouvelles applications et à les organiser.
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