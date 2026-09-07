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Aiguisage de couteaux et exposition photos du Brionnais, musée reflet brionnais, Iguerande

samedi 19 septembre 2026 · musée reflet brionnais · Iguerande

Aiguisage de couteaux et exposition photos du Brionnais, musée reflet brionnais, Iguerande

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
musée reflet brionnais
Adresse
226 rue de l'église 71340 Iguerande
Ville
71340 Iguerande
Département
Saône-et-Loire
Tarif
3€ adulte 2€ enfant

Aiguisage de couteaux et exposition photos du Brionnais 19 et 20 septembre musée reflet brionnais Saône-et-Loire

3€ adulte 2€ enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez dans l’histoire en visitant le musée et repartez avec vos couteaux aiguisés.
Une animation pratique et originale à ne pas manquer !
Exposition photos sur le Brionnais d’aujourd’hui.

musée reflet brionnais 226 rue de l’église 71340 Iguerande Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez dans l’histoire en visitant le musée et repartez avec vos couteaux aiguisés.

©madame TMA

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