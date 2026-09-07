Aiguisage de couteaux et exposition photos du Brionnais, musée reflet brionnais, Iguerande

Informations pratiques

Aiguisage de couteaux et exposition photos du Brionnais 19 et 20 septembre musée reflet brionnais Saône-et-Loire

3€ adulte 2€ enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez dans l’histoire en visitant le musée et repartez avec vos couteaux aiguisés.

Une animation pratique et originale à ne pas manquer !

Exposition photos sur le Brionnais d’aujourd’hui.

musée reflet brionnais 226 rue de l’église 71340 Iguerande Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez dans l’histoire en visitant le musée et repartez avec vos couteaux aiguisés.

©madame TMA