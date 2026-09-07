Aiguisage de couteaux et exposition photos du Brionnais, musée reflet brionnais, Iguerande
samedi 19 septembre 2026 · musée reflet brionnais · Iguerande
Informations pratiques
Aiguisage de couteaux et exposition photos du Brionnais 19 et 20 septembre musée reflet brionnais Saône-et-Loire
3€ adulte 2€ enfant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez dans l’histoire en visitant le musée et repartez avec vos couteaux aiguisés.
Une animation pratique et originale à ne pas manquer !
Exposition photos sur le Brionnais d’aujourd’hui.
musée reflet brionnais 226 rue de l’église 71340 Iguerande Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez dans l’histoire en visitant le musée et repartez avec vos couteaux aiguisés.
©madame TMA
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