JEP à la Micro-folie Atelier-jeu Rebâtir Notre Dame de Paris Fabrique du Nouveau Monde Iguerande

Informations pratiques

Iguerande

JEP Atelier-jeu Rebâtir Notre Dame de Paris

Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande Rue Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, jouez autour de Notre Dame de Paris, de sa construction à sa restauration. Observation, manipulations, questions ou encore énigmes seront au RDV avec un focus sur les métiers et les savoirs faire ancestraux.

Public ado-adultes (Dès 11-12 ans) .

Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande Rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 micro-folie@iguerande.fr

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English : JEP Atelier-jeu Rebâtir Notre Dame de Paris

L’événement JEP Atelier-jeu Rebâtir Notre Dame de Paris Iguerande a été mis à jour le 2026-08-14 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III