JEP à la Micro-folie Atelier-jeu Rebâtir Notre Dame de Paris Fabrique du Nouveau Monde Iguerande
samedi 19 septembre 2026 · Fabrique du Nouveau Monde · Iguerande
Informations pratiques
Iguerande
JEP Atelier-jeu Rebâtir Notre Dame de Paris
Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande Rue Iguerande Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, jouez autour de Notre Dame de Paris, de sa construction à sa restauration. Observation, manipulations, questions ou encore énigmes seront au RDV avec un focus sur les métiers et les savoirs faire ancestraux.
Public ado-adultes (Dès 11-12 ans) .
Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande Rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 micro-folie@iguerande.fr
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English : JEP Atelier-jeu Rebâtir Notre Dame de Paris
L’événement JEP Atelier-jeu Rebâtir Notre Dame de Paris Iguerande a été mis à jour le 2026-08-14 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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