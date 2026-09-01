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AGENDA · Iguerande

JEP à la Micro-folie Atelier-jeu Rebâtir Notre Dame de Paris Fabrique du Nouveau Monde Iguerande

samedi 19 septembre 2026 · Fabrique du Nouveau Monde · Iguerande

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Fabrique du Nouveau Monde
Adresse
45 Grande Rue
Ville
71340 Iguerande
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Iguerande

JEP Atelier-jeu Rebâtir Notre Dame de Paris

Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande Rue Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, jouez autour de Notre Dame de Paris, de sa construction à sa restauration. Observation, manipulations, questions ou encore énigmes seront au RDV avec un focus sur les métiers et les savoirs faire ancestraux.
Public ado-adultes (Dès 11-12 ans)   .

Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande Rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42  micro-folie@iguerande.fr

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English : JEP Atelier-jeu Rebâtir Notre Dame de Paris

L’événement JEP Atelier-jeu Rebâtir Notre Dame de Paris Iguerande a été mis à jour le 2026-08-14 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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