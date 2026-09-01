JEP Parcours ludique et lectures médiévales récréatives Place de l’Eglise Iguerande

Informations pratiques

Iguerande

JEP Parcours ludique et lectures médiévales récréatives

Place de l’Eglise Montée du Bourg Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine après un jeu de piste visuel pour tous, assistez à des lectures médiévales récréatives dans le beau cadre de l’église romane.

Tout public (dès 8 ans) .

Place de l’Eglise Montée du Bourg Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 micro-folie@iguerande.fr

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English : JEP Parcours ludique et lectures médiévales récréatives

L’événement JEP Parcours ludique et lectures médiévales récréatives Iguerande a été mis à jour le 2026-08-07 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III