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AGENDA · Iguerande

JEP Parcours ludique et lectures médiévales récréatives Place de l’Eglise Iguerande

samedi 19 septembre 2026 · Place de l'Eglise · Iguerande

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place de l'Eglise
Adresse
Montée du Bourg
Ville
71340 Iguerande
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Iguerande

JEP Parcours ludique et lectures médiévales récréatives

Place de l’Eglise Montée du Bourg Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine après un jeu de piste visuel pour tous, assistez à des lectures médiévales récréatives dans le beau cadre de l’église romane.
Tout public (dès 8 ans)   .

Place de l’Eglise Montée du Bourg Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42  micro-folie@iguerande.fr

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English : JEP Parcours ludique et lectures médiévales récréatives

L’événement JEP Parcours ludique et lectures médiévales récréatives Iguerande a été mis à jour le 2026-08-07 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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