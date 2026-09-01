JEP Parcours ludique et lectures médiévales récréatives Place de l’Eglise Iguerande
samedi 19 septembre 2026 · Place de l'Eglise · Iguerande
Informations pratiques
Iguerande
JEP Parcours ludique et lectures médiévales récréatives
Place de l’Eglise Montée du Bourg Iguerande Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine après un jeu de piste visuel pour tous, assistez à des lectures médiévales récréatives dans le beau cadre de l’église romane.
Tout public (dès 8 ans) .
Place de l’Eglise Montée du Bourg Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 micro-folie@iguerande.fr
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English : JEP Parcours ludique et lectures médiévales récréatives
L’événement JEP Parcours ludique et lectures médiévales récréatives Iguerande a été mis à jour le 2026-08-07 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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