« Aimez-vous Bach ? » – Opérette pour enfants Église Saint-Christophe de Javel PARIS

« Aimez-vous Bach ? »

– Opérette pour enfants de Julien Joubert

Dans une salle de classe pas tout à fait ordinaire, un

professeur un peu rêveur embarque ses élèves, et le public…

Redécouvrez Bach à travers une opérette pétillante pleine de malice et

d’humour !

Un spectacle qui fait rire, qui émerveille… et qui plaît autant aux

enfants qu’aux adultes !

Opérette pour enfants – Maîtrise de Saint Christophe.

Le mercredi 15 avril 2026

de 17h30 à 18h30

Le dimanche 12 avril 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit

Libre Participation aux frais

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T19:30:00+02:00

fin : 2026-04-15T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T16:30:00+02:00_2026-04-12T17:30:00+02:00;2026-04-15T17:30:00+02:00_2026-04-15T18:30:00+02:00

Église Saint-Christophe de Javel 4, rue Saint-Christophe 75015 PARIS



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