« Aimez-vous Bach ? » – Opérette pour enfants Église Saint-Christophe de Javel PARIS
« Aimez-vous Bach ? » – Opérette pour enfants Église Saint-Christophe de Javel PARIS dimanche 12 avril 2026.
« Aimez-vous Bach ? »
– Opérette pour enfants de Julien Joubert
Dans une salle de classe pas tout à fait ordinaire, un
professeur un peu rêveur embarque ses élèves, et le public…
Redécouvrez Bach à travers une opérette pétillante pleine de malice et
d’humour !
Un spectacle qui fait rire, qui émerveille… et qui plaît autant aux
enfants qu’aux adultes !
Opérette pour enfants – Maîtrise de Saint Christophe.
Le mercredi 15 avril 2026
de 17h30 à 18h30
Le dimanche 12 avril 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit
Libre Participation aux frais
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-12T19:30:00+02:00
fin : 2026-04-15T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-12T16:30:00+02:00_2026-04-12T17:30:00+02:00;2026-04-15T17:30:00+02:00_2026-04-15T18:30:00+02:00
Église Saint-Christophe de Javel 4, rue Saint-Christophe 75015 PARIS
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