Informations pratiques

Tours

Aimez-vous Brahms, Rachmaninov, Schubert, Fauré, Grieg…

2 Boulevard Tonnellé Tours Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 17:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-04

L’ensemble vocal Jacques Ibert et la pianiste Sylvie Pouvreau nous proposent un voyage au XIXème siècle ! Nous visiterons principalement l’Allemagne, avec des œuvres de Schubert, Schumann, Brahms, Mendelssohn et de sa sœur, Fanny Hensel.

L’ensemble vocal Jacques Ibert et la pianiste Sylvie Pouvreau nous proposent un voyage au XIXème siècle ! Nous visiterons principalement l’Allemagne, avec des œuvres de Schubert, Schumann, Brahms, Mendelssohn et de sa sœur, Fanny Hensel.

Nous ferons également quelques incursions en France, en Angleterre, en Europe centrale, en Norvège et même en Russie.

Chants populaires, chants religieux, danses, nocturnes et récits fantastiques dresseront un panorama subtil et varié de ce siècle romantique haut en couleurs.

L’ensemble vocal Jacques Ibert et la pianiste Sylvie Pouvreau nous proposent un voyage au XIXème siècle. A travers l’Europe, chants populaires, chants religieux, danses, nocturnes et récits fantastiques dresseront un panorama subtil et varié de ce siècle romantique haut en couleurs. 13 .

2 Boulevard Tonnellé Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire catherinemartin@ecomail.fr

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English :

The Jacques Ibert Vocal Ensemble and pianist Sylvie Pouvreau take us on a journey back to the 19th century! We’ll be exploring Germany in particular, with works by Schubert, Schumann, Brahms, Mendelssohn, and his sister, Fanny Hensel.

L’événement Aimez-vous Brahms, Rachmaninov, Schubert, Fauré, Grieg… Tours a été mis à jour le 2026-08-31 par Tours Val de Loire Tourisme