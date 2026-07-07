Informations pratiques

Tours

Biocoop BioCité fête ses 15 ans avec Tarace Boulba

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11 23:30:00

Date(s) :

2026-09-11

15 ans de Biocoop BioCité

Biocoop Biocité, vous connaissez ?

Mais si mouissaillon, le magasin bio bien caché, rue Emile Zola, en plein centre.

Et bien figure toi qu’ils fêtent leurs 15 ans cet automne et qu’ils ont souhaité marquer le coup avec une soirée festive au Bateau ivre.

Au programme à partir de 20h

Verre de l’amitié, retrospective introspective et concert des fabuleux troubadours de la fanfare de Tarace Boulba. Prépare tes meilleurs pas de danse (BIO, bien sûr) et viens célébrer cette belle aventure sur le pont.

Coopérativement vôtre. .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

15 Years of Biocoop BioCit%E9

L’événement Biocoop BioCité fête ses 15 ans avec Tarace Boulba Tours a été mis à jour le 2026-06-30 par ADT 37