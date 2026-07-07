Biocoop BioCité fête ses 15 ans avec Tarace Boulba Tours
vendredi 11 septembre 2026 · Tours
Informations pratiques
Tours
Biocoop BioCité fête ses 15 ans avec Tarace Boulba
146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11 23:30:00
Date(s) :
2026-09-11
15 ans de Biocoop BioCité
Biocoop Biocité, vous connaissez ?
Mais si mouissaillon, le magasin bio bien caché, rue Emile Zola, en plein centre.
Et bien figure toi qu’ils fêtent leurs 15 ans cet automne et qu’ils ont souhaité marquer le coup avec une soirée festive au Bateau ivre.
Au programme à partir de 20h
Verre de l’amitié, retrospective introspective et concert des fabuleux troubadours de la fanfare de Tarace Boulba. Prépare tes meilleurs pas de danse (BIO, bien sûr) et viens célébrer cette belle aventure sur le pont.
Coopérativement vôtre. .
146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
15 Years of Biocoop BioCit%E9
L’événement Biocoop BioCité fête ses 15 ans avec Tarace Boulba Tours a été mis à jour le 2026-06-30 par ADT 37
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