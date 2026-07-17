Passé instantané : collecte, Archives départementales d’Indre-et-Loire, Tours

Informations pratiques

Passé instantané : collecte 1 septembre 2026 – 31 décembre 2027 Archives départementales d’Indre-et-Loire Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T08:00:00+02:00 – 2026-09-01T08:30:00+02:00

Fin : 2027-12-31T04:30:00+01:00 – 2027-12-31T05:00:00+01:00

Pendant toute la durée du Bicentenaire

Sur rendez-vous

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, les Archives départementales lancent une collecte de photographies amateures ou professionnelles représentant l’Indre-et Loire ou réalisées par des photographes ayant des attaches en Touraine.

Si vous conservez des négatifs ou des tirages originaux et que vous souhaitez les transmettre à la mémoire collective, vous pouvez nous en faire don. Nous en garantirons la conservation et leur valorisation.

Pour proposer un don, contacter les Archives départementales

archives@departement-touraine.fr / Formulaire de contact sur archives.touraine.fr

Tél : 02 47 60 88 88

Ce projet est labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du Bicentenaire du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Archives départementales d’Indre-et-Loire 6 Rue des Ursulines, 37000 Tours, France Tours 37000 Blanqui-Mirabeau Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247608888 https://archives.touraine.fr [{« link »: « mailto:archives@departement-touraine.fr »}] https://archives.touraine.fr/page/collecte-de-photographies

Pendant toute la durée du Bicentenaire

©Sylvain Knecht