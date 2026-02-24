Visite guidée à vélo Tours vers les Grandes Caves St-Roch Tours
Visite guidée à vélo Tours vers les Grandes Caves St-Roch Tours samedi 8 août 2026.
Visite guidée à vélo Tours vers les Grandes Caves St-Roch
31 Boulevard Heurteloup Tours Indre-et-Loire
Tarif : 29 – 29 – EUR
29
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 13:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Empruntez l’itinéraire de la Loire à Vélo jusqu’aux Grandes Caves St-Roch pour une déambulation insolite à vélo dans les caves troglodytiques, les plus vastes en Touraine. Découvrez la Maison LaCheteau, acteur majeur du vignoble ligérien autour d’une dégustation.
Empruntez l’itinéraire de la Loire à Vélo jusqu’aux Grandes Caves St-Roch pour une déambulation insolite à vélo dans les caves troglodytiques, les plus vastes en Touraine. Découvrez la Maison LaCheteau, acteur majeur du vignoble ligérien autour d’une dégustation. 29 .
31 Boulevard Heurteloup Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Follow the Loire à Vélo itinerary to the Grandes Caves St Roch for an unusual bike ride through the largest troglodyte cellars in Touraine. Discover Maison LaCheteau, a major player in the Loire vineyards, with a tasting session.
L’événement Visite guidée à vélo Tours vers les Grandes Caves St-Roch Tours a été mis à jour le 2026-02-24 par Tours Val de Loire Tourisme