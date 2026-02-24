Visite guidée à vélo Tours vers les Grandes Caves St-Roch

31 Boulevard Heurteloup Tours Indre-et-Loire

Tarif : 29 – 29 – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 13:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Empruntez l’itinéraire de la Loire à Vélo jusqu’aux Grandes Caves St-Roch pour une déambulation insolite à vélo dans les caves troglodytiques, les plus vastes en Touraine. Découvrez la Maison LaCheteau, acteur majeur du vignoble ligérien autour d’une dégustation.

Empruntez l’itinéraire de la Loire à Vélo jusqu’aux Grandes Caves St-Roch pour une déambulation insolite à vélo dans les caves troglodytiques, les plus vastes en Touraine. Découvrez la Maison LaCheteau, acteur majeur du vignoble ligérien autour d’une dégustation. 29 .

31 Boulevard Heurteloup Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Follow the Loire à Vélo itinerary to the Grandes Caves St Roch for an unusual bike ride through the largest troglodyte cellars in Touraine. Discover Maison LaCheteau, a major player in the Loire vineyards, with a tasting session.

L’événement Visite guidée à vélo Tours vers les Grandes Caves St-Roch Tours a été mis à jour le 2026-02-24 par Tours Val de Loire Tourisme