Visite Guidée de l’Ancienne Abbaye de Marmoutier Tours

Visite Guidée de l’Ancienne Abbaye de Marmoutier

Parking chemin des Rochettes, par le rond-Point Jean-le-Reste Tours Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-10 14:30:00

fin : 2026-03-14 16:00:00

Date(s) :

2026-01-10 2026-02-21 2026-03-14

Entouré par une falaise, dans un méandre de la Loire, le site de Marmoutier se distingue par sa tranquillité et son caractère pittoresque. C’est sur ce lieu, occupé depuis l’Antiquité, que saint Martin fonde au IVe siècle, un petit ermitage qui se développe rapidement et devient une prestigieuse abbaye au rayonnement considérable. Depuis 1981, la Ville de Tours est propriétaire du coteau et des bâtiments anciens conservés. Tous les étés, le site accueille une fouille archéologique programmée que l’on découvre à l’occasion de cette visite.

Réservation obligatoire. Pas de vente sur place. 12 .

Parking chemin des Rochettes, par le rond-Point Jean-le-Reste Tours 37100 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37 info@tours-tourisme.fr

English : Old abbey of Marmoutier

Surrounded by a cliff, in a meander of the Loire, the site of Marmoutier is distinguished by its tranquillity and picturesque character.

