Sous les toits des cathédrales. Charpentes et combles sous le regard de huit photographes, Cloître de la Psalette, Tours

Informations pratiques

Sous les toits des cathédrales. Charpentes et combles sous le regard de huit photographes 1 – 27 septembre Cloître de la Psalette Indre-et-Loire

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T09:30:00+02:00 – 2026-09-01T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:30:00+02:00

En 2022, le ministère de la Culture a confié au Centre des monuments nationaux (CMN) la réalisation d’une couverture photographique des combles des cathédrales appartenant à l’État afin de garder mémoire de ces volumes avant le probable recoupement d’un certain nombre d’entre eux, pour prévenir les risques d’incendie.

Huit photographes furent sélectionnés par le CMN et la Médiathèque du patrimoine et de la photographie afin de réaliser cette importante campagne photographique.

Cette exposition vous propose une sélection de 32 photographies issue de cette commande, permettant de découvrir des lieux secrets, fascinants et à la beauté surprenante.

Cloître de la Psalette Cathédrale Saint-Gatien 37000 TOURS Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 47 05 19 Le cloître de la Psalette est bâti contre le flanc nord de la cathédrale Saint-Gatien de Tours. Les bâtiments qu’il nous est encore possible de voir aujourd’hui ont été construits à partir du XVe siècle et furent achevés au XVIe siècle.

A l’origine, le cloître était composé de trois galeries, d’un scriptorium, d’une bibliothèque et d’une salle capitulaire. Mais cette dernière fut détruite en 1802, en vue du percement d’une rue le long de la cathédrale.

Véritable édifice de transition d’un point de vue architectural, le cloître de la Psalette illustre parfaitement le passage progressif du style gothique au style Renaissance. Les trois galeries qui le composent mêlent d’ailleurs ces deux styles. Sa terrasse, au 1er étage, offre un magnifique panorama sur les quatre siècles d’architecture au cours desquels furent édifiés le cloître et la cathédrale. Le cloître est accessible par l’intérieur de la cathédrale. La billetterie se situe à gauche en entrant.

En voiture

De Paris ou Poitiers : A 10, sortie n° 21 vers le , direction « cathédrale ».

De nombreux parkings sont disponibles à proximité de la cathédrale.

À vélo

La ville de Tours dispose de nombreuses pistes cyclables et se situe sur l’itinéraire cyclable de la Loire à Vélo.

En train

Gare de Tours.

En 2022, le ministère de la Culture a confié au Centre des monuments nationaux (CMN) la réalisation d’une couverture photographique des combles des cathédrales appartenant à l’État afin de garder de …

© Alexis Paoli / Centre des monuments nationaux