Les Apéritifs Musicaux Tours
mardi 25 août 2026 · Tours
Informations pratiques
Tours
Les Apéritifs Musicaux
12 bis Rue des Minimes Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-25 18:30:00
fin : 2026-08-28 20:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Les portes du parc du prestigieux Hôtel du Grand Commandement de Tours s’ouvriront pour vous en musique.
Venez découvrir cet écrin de verdure et laissez-vous emporter par la musique classique et militaire, tout en dégustant différents produits régionaux.
Les Apéritifs musicaux reviennent en 2026 pour une édition toute particulière la 15éme édition de cet événement désormais incontournable de l’été tourangeau.
Rendez-vous à l’Hôtel du Grand Commandement de Tours pour quatre soirées placées sous le signe de la musique, de la convivialité et de la solidarité.
Dans le cadre exceptionnel de la cour d’honneur de l’Hôtel du Grand Commandement, le public pourra découvrir des formations musicales militaires prestigieuses ainsi qu’un grand orchestre local. .
12 bis Rue des Minimes Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
The gates to the grounds of the prestigious Hôtel du Grand Commandement in Tours will open to music.
Come and discover this green setting and let yourself be carried away by classical and military music, while sampling a variety of regional products.
L’événement Les Apéritifs Musicaux Tours a été mis à jour le 2026-08-03 par Tours Val de Loire Tourisme
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