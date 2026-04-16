Tours

Caesarodunum Tours à l’Époque gallo-romaine

Rond-Point Jean le Reste Tours Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-22 10:30:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Les traces de la cité romaine se sont effacées avec le temps, mais Caesarodunum vous propose de les faire renaître grâce à cette grande reconstitution archéologique vivante.

Enfilez toges et sandales, et laissez-vous transporter à l’époque gallo-romaine ! Revivez l’histoire à travers des animations.

Les traces de la cité romaine se sont effacées avec le temps, mais Caesarodunum vous propose de les faire renaître grâce à cette grande reconstitution archéologique vivante.

Enfilez toges et sandales, et laissez-vous transporter à l’époque gallo-romaine ! Revivez l’histoire à travers des animations immersives, des batailles spectaculaires et des ateliers pour toute la famille.

Cette année, une halte à la tente du marchand vous révélera les secrets des exportations gauloises, tandis que de nouvelles troupes celtes et romaines animeront l’événement.

Découvrez les mystères de la magie et de la sorcellerie, assistez à la fabrication d’objets en bronze et plongez dans dans l’univers des services secrets de Rome ! 10 .

Rond-Point Jean le Reste Tours 37100 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37

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English : CAESARODUNUM

This summer, the ancient world will once again be on the town’s doorstep during this weekend event, when the Marmoutier site will once again be covered in Roman, Gallic and Germanic camps.

Discover the daily life of the period, from weaving and cooking to minting coins, try your hand at…

L’événement Caesarodunum Tours à l’Époque gallo-romaine Tours a été mis à jour le 2026-04-10 par Tours Val de Loire Tourisme