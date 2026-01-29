Grande braderie Tours

Grande braderie

Rue Nationale Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 08:30:00

fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Evénement commercial incontournable depuis près de 30 ans, la grande braderie de Tours est le rendez-vous des bonnes affaires de la rentrée.

Commerçants sédentaires et marchands ambulants proposeront des produits neufs, en déstockage, à des prix attractifs.

Brocanteurs sur Heurteloup et troc des particuliers sur Béranger retrouver vos produits de seconde main et des objets insolites.

Sans oublier la vente de mobilier scolaire de la Ville de Tours rue Nationale, à proximité de l’Hôtel de Ville.

Pour vous restaurer place de la Résistance, sur les boulevards Heurteloup et Béranger et chez les restaurateurs Tourangeaux

Nouveauté place de la Résistance retrouvez un pôle d’achat écoresponsable, local, circulaire, solidaire avec la présence d’artisans et d’exposants, up-cycling et sec .

Rue Nationale Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 65 77 braderie@ville-tours.fr

English :

A not-to-be-missed commercial event for nearly 30 years, the Grande Braderie de Tours is the place to go for back-to-school bargains.

Shopkeepers and hawkers will be offering new and clearance items at attractive prices.

