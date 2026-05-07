Tours

The Flamin’ Groovies + Food Fight

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12 23:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Nés dans le tumulte de San Francisco au mitan des sixties, les Flamin’ Groovies n’ont jamais vraiment quitté la scène. Ils en sont plutôt devenus une anomalie vivante un groupe culte qui traverse les décennies sans jamais perdre son mordant.

Nés dans le tumulte de San Francisco au mitan des sixties, les Flamin’ Groovies n’ont jamais vraiment quitté la scène. Ils en sont plutôt devenus une anomalie vivante un groupe culte qui traverse les décennies sans jamais perdre son mordant. Entre rock’n’roll primitif, power pop incandescent et amour viscéral pour les guitares qui claquent, ils ont signé des classiques comme Teenage Head ou Shake Some Action qui continuent d’alimenter la mythologie rock.

Au Bateau ivre, c’est une part d’histoire qui débarque, mais pas version musée version amplis à fond, sueur et refrains imparables. Les Groovies, c’est ce moment où les années 60 percutent les 70, où la mélodie rencontre l’urgence, où chaque morceau sonne comme un tube oublié que tu connais déjà par cœur. 20 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Born in the hustle and bustle of San Francisco in the mid-sixties, the Flamin? Groovies have never really left the scene. Instead, they’ve become a living anomaly: a cult band that spans the decades without ever losing its bite.

L’événement The Flamin’ Groovies + Food Fight Tours a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 37