Air Méditerranée Peniche Marcounet Paris
mercredi 23 septembre 2026 · Peniche Marcounet · Paris
Informations pratiques
Air Méditerranée est un groupe né de la rencontre du saxophoniste Alexandre Visquis, du guitariste Guilhem Lauro, du bassiste Joseph Lalande et du batteur Vianney Fatus.
Air Méditerranée se veut à la fois dansant et transcendantal.
Vianney FATUS à la batterie
Joseph Lalande à la basse électrique
Alexandre Visquis au Saxophone Alto et claviers
Guilhem Lauro à la guitare et au chant/ vocoder.
Leur musique mêle les rythmes de la house et de l’électroniques avec l’improvisation et les harmonies caractéristiques du jazz.
Le mercredi 23 septembre 2026
de 20h00 à 22h00
payant
8 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-24T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T20:00:00+02:00_2026-09-23T22:00:00+02:00
Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris
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