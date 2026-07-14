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Air Méditerranée Peniche Marcounet Paris

mercredi 23 septembre 2026 · Peniche Marcounet · Paris

Air Méditerranée Peniche Marcounet Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Peniche Marcounet
Adresse
14 Quai de l'Hôtel de ville
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>8 euros.</p>

Air Méditerranée est un groupe né de la rencontre du saxophoniste Alexandre Visquis, du guitariste Guilhem Lauro, du bassiste Joseph Lalande et du batteur Vianney Fatus.

Air Méditerranée se veut à la fois dansant et transcendantal.

Vianney FATUS à la batterie

Joseph Lalande à la basse électrique

Alexandre Visquis au Saxophone Alto et claviers

Guilhem Lauro à la guitare et au chant/ vocoder.

Leur musique mêle les rythmes de la house et de l’électroniques avec l’improvisation et les harmonies caractéristiques du jazz.
Le mercredi 23 septembre 2026
de 20h00 à 22h00
payant

8 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-24T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T20:00:00+02:00_2026-09-23T22:00:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville  75004 Paris


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