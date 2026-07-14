Air Méditerranée Peniche Marcounet Paris

Informations pratiques

Air Méditerranée est un groupe né de la rencontre du saxophoniste Alexandre Visquis, du guitariste Guilhem Lauro, du bassiste Joseph Lalande et du batteur Vianney Fatus.

Air Méditerranée se veut à la fois dansant et transcendantal.

Vianney FATUS à la batterie

Joseph Lalande à la basse électrique

Alexandre Visquis au Saxophone Alto et claviers

Guilhem Lauro à la guitare et au chant/ vocoder.

Leur musique mêle les rythmes de la house et de l’électroniques avec l’improvisation et les harmonies caractéristiques du jazz.

Le mercredi 23 septembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant

8 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-24T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T20:00:00+02:00_2026-09-23T22:00:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris



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