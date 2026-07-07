AGENDA · Rezé99vues
Airelle Besson et Lionel Suarez – Blossom L’Auditorium Rezé
mercredi 9 décembre 2026 · L'Auditorium · Rezé
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-09 20:00 – 21:30
Gratuit : non De 8e à 18€
La brillance de la trompette et le moelleux de l’accordéon se répondent dans la vivacité des propositions d’Airelle et dans les inventions sensibles de Lionel. Ensemble, il et elle dégagent une simplicité naturelle, rapidement partagée avec un public complice. Leur virtuosité indéniable explore des compositions mêlant tendresse, esprit dansant et complicité ludique. Un voyage en apesanteur vers les sommets de l’émotion !
L’Auditorium Rezé 44400
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