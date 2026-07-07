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Airelle Besson et Lionel Suarez – Blossom L’Auditorium Rezé

mercredi 9 décembre 2026 · L'Auditorium · Rezé

Airelle Besson et Lionel Suarez – Blossom L’Auditorium Rezé

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
L'Auditorium
Adresse
2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 8e à 18€

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-09 20:00 – 21:30
Gratuit : non De 8e à 18€  

La brillance de la trompette et le moelleux de l’accordéon se répondent dans la vivacité des propositions d’Airelle et dans les inventions sensibles de Lionel. Ensemble, il et elle dégagent une simplicité naturelle, rapidement partagée avec un public complice. Leur virtuosité indéniable explore des compositions mêlant tendresse, esprit dansant et complicité ludique. Un voyage en apesanteur vers les sommets de l’émotion !

L’Auditorium Rezé 44400

Airelle Besson et Lionel Suarez


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