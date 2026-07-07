Airelle Besson et Lionel Suarez – Blossom, L’Auditorium, Rezé

Informations pratiques

Airelle Besson et Lionel Suarez – Blossom Mercredi 9 décembre, 20h00 L’Auditorium Loire-Atlantique

De 8e à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T20:00:00+01:00 – 2026-12-09T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-09T20:00:00+01:00 – 2026-12-09T21:30:00+01:00

La brillance de la trompette et le moelleux de l’accordéon se répondent dans la vivacité des propositions d’Airelle et dans les inventions sensibles de Lionel. Ensemble, il et elle dégagent une simplicité naturelle, rapidement partagée avec un public complice. Leur virtuosité indéniable explore des compositions mêlant tendresse, esprit dansant et complicité ludique. Un voyage en apesanteur vers les sommets de l’émotion !

L’Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800 [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/airelle-besson-et-lionel-suarez/ »}]

Une heureuse et généreuse rencontre entre Airelle Besson, trompettiste de jazz multi-primée et Lionel Suarez, connu pour faire de son accordéon un terrain de jeu pour toutes les musiques.

Lucille Reyb