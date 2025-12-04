Aix Insolite Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence

Aix Insolite

Du 06/04 au 26/10/2026 le lundi de 10h à 12h. Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La visite originale pour découvrir, avec humour et anecdotes, le patrimoine, les secrets et l’histoire d’Aix.

Jean-Pierre Cassely, conteur de rues guide conférencier, vous accompagne dans cette promenade. Il vous permet de jouer les passe-murailles et de remonter le temps à l’écoute des personnages et des anecdotes qui ont fait vibrer “la plus belle ville de France… après Paris” (*).



Saviez-vous que la Fête-Dieu, abandonnée depuis la Révolution, a laissé la place aux voix divines du Festival ? Celles des deux Teresa, celles des Capecchi et Baquier, Don Giovanni d’un soir, qui n’ont pas connu l’enfer du commandeur, mais les bravos du paradis.



Il a à cœur de vous faire participer à la visite et plusieurs contrôles des connaissances vont d’ailleurs vous permettre de valider vos acquis… Les quiz des maximes de Vauvenargues, des 13 desserts ou des mouches des courtisanes sont notés sans complaisance…



Et ainsi, de rues en anecdotes parfois tragiques, parfois sulfureuses, de sourires en rire, se conclut le trajet avec une bibliographie donnée à chaque participant qui leur permettra de rester aixois l’hiver prochain…



(*) Charles de Brosses dit le Président de Brosses , Lettres Familières



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue en français

➜ Durée 2h environ



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

French walking guided tour

The unusual and original visit to discover Aix’s heritage, secrets and history, with humour and anecdotes.

