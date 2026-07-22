Ajna L’Affranchi Marseille 11e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 11e Arrondissement

Ajna

Samedi 5 décembre 2026 à partir de 20h. L’Affranchi 212 boulevard de Saint-Marcel Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Entre énergie brute, mélancolie et morceaux taillés pour le live, Ajna confirme sa volonté d’installer durablement son univers dans le paysage musical français.

Au fil des sorties, la jeune pépite a construit une identité forte et un véritable engouement avec notamment son projet Boys & Basement en 2023.



Il confirme un an après avec le projet Goldmaker, un tournant dans son parcours, appuyé par une première tournée



aux nombreux complet .



Après plus d’un an de teasing, d’extraits et de visuels, il s’apprête aujourd’hui à dévoiler Antidote, un projet plus qu’attendu qui témoigne de l’évolution artistique de Ajna. .

L’Affranchi 212 boulevard de Saint-Marcel Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

With a blend of raw energy, melancholy, and tracks tailor-made for live performances, Ajna reaffirms her determination to firmly establish her unique sound in the French music scene.

L’événement Ajna Marseille 11e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille