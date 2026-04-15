AK, Cinéma le Cratère, Toulouse

AK Mercredi 29 avril, 17h30 Cinéma le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T17:30:00+02:00 – 2026-04-29T18:45:00+02:00

Fin : 2026-04-29T17:30:00+02:00 – 2026-04-29T18:45:00+02:00

Cinéma le Cratère 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=R167T »}]

Rencontre – Une chronique intime du tournage de « Ran » (1985), un film réalisé par le légendaire cinéaste japonais Akira Kurosawa. Cratère AK