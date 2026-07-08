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AK4SEVEN La Place Paris

vendredi 30 octobre 2026 · La Place · Paris

AK4SEVEN La Place Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
La Place
Adresse
10 passage de la Canopée
Ville
75001 Paris
Département
Paris

AK4SEVEN se distingue par une signature musicale hybride, à la croisée du rap, de l’afro-urbain et des rythmes contemporains. Porté par une identité forte, il puise dans ses racines guinéennes tout en intégrant les influences acquises au fil de son parcours en France, créant un univers à la fois authentique, moderne et fédérateur.

Artiste versatile, AK4SEVEN développe une écriture introspective et poétique, entre réalités sociales, aspirations personnelles et célébration de la culture africaine. Sur scène, il impose une énergie communicative et une présence magnétique, capable de créer une connexion immédiate avec le public.

Fort de son univers singulier et de son succès grandissant, AK4SEVEN se produira à La Place le 30 octobre 2026 pour un concert placé sous le signe du rap, de l’afro-urbain et de la performance live.

Retrouvez AK4SEVEN en concert le 30 octobre 2026 à La Place !
Le vendredi 30 octobre 2026
de 19h30 à 23h00
payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-30T20:30:00+01:00
fin : 2026-10-31T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-30T19:30:00+02:00_2026-10-30T23:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée  75001 Paris
https://shotgun.live/fr/events/ak-en-concert-a-paris


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