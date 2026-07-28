AKAA (Also Known As Africa), 11e édition de la foire d’art contemporain et de design d’Afrique au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris
jeudi 22 octobre 2026 · Le Carreau du Temple · Paris
Informations pratiques
AKAA – Also Known As Africa, première et principale foire d’art contemporain centrée sur l’Afrique en France, célèbre cette année sa 11ᵉ édition.
À l’image d’un continent pluriel, en dialogue constant avec le monde, AKAA donne à voir des œuvres qui franchissent les frontières et résonnent à travers les regards d’artistes engagés.
À l’occasion du bicentenaire de la photographie, la foire créée un nouvel espace AKAA PHOTO, qui montrera comment les photographes façonnent une mémoire visuelle qui raconte les bouleversements du temps, les indépendances, les métamorphoses des villes, les traditions réinventées, les rêves de la jeunesse et la force des héritages.
Salon accessible aux personnes malentendantes
Principale foire dédiée aux scènes artistiques d’Afrique et ses diasporas en France, AKAA revient pour une onzième édition du 22 au 25 octobre 2026 au Carreau du Temple !
Du jeudi 22 octobre 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
payant
De 11 à 16 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-22T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris
Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)
Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)
Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)
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