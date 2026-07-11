Akasha- Les petits pestacles place de la Libération Nyons
mercredi 15 juillet 2026 · place de la Libération · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Akasha- Les petits pestacles
place de la Libération Espace Roumanille Nyons Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15 18:45:00
Date(s) :
2026-07-15
Akasha est la vibration originelle de l’univers .
Nous lui avons donné une forme humaine …
Il va se mettre à l’œuvre et créer pour vous un univers bien particulier en l’occurrence !
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place de la Libération Espace Roumanille Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 56 46 36 carlotatralala@orange.fr
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English :
Akasha is the primordial vibration of the universe.
Have we given it a human form?
It will set to work and create a very special universe just for you!
L’événement Akasha- Les petits pestacles Nyons a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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