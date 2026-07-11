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AGENDA · Nyons

Akasha- Les petits pestacles place de la Libération Nyons

mercredi 15 juillet 2026 · place de la Libération · Nyons

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
place de la Libération
Adresse
Espace Roumanille
Ville
26110 Nyons
Département
Drôme
Tarif
7 7 7

Nyons

Akasha- Les petits pestacles

place de la Libération Espace Roumanille Nyons Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15 18:45:00

Date(s) :
2026-07-15

Akasha est la vibration originelle de l’univers .
Nous lui avons donné une forme humaine …
Il va se mettre à l’œuvre et créer pour vous un univers bien particulier en l’occurrence !
  .

place de la Libération Espace Roumanille Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 56 46 36  carlotatralala@orange.fr

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English :

Akasha is the primordial vibration of the universe.
Have we given it a human form?
It will set to work and create a very special universe just for you!

L’événement Akasha- Les petits pestacles Nyons a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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