Constellations familiales Le Papillon Nyons

Informations pratiques

Nyons

Constellations familiales

Le Papillon 10 rue Jules Bernard Nyons Drôme

Tarif : 30 – 30 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25

Les constellations familiales est une méthode thérapeutique, nous n’héritons pas uniquement des traits physiques, mais également d’histoires, de schémas et des bagages émotionnels de nos ancêtres.

C’est un moment de libération et d’hommage à nos ancêtres.

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Le Papillon 10 rue Jules Bernard Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 18 92 87 associationlepapillon@gmail.com

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English :

Family constellations is a therapeutic method; we inherit not only physical traits, but also stories, patterns, and the emotional baggage of our ancestors.

It is a moment of liberation and a tribute to our ancestors.

L’événement Constellations familiales Nyons a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale