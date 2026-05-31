Al-Sirah Al-Hilaliyyah – L’Épopée des Banu Hilal, Théâtre des 13 vents CDN Montpellier, Montpellier

Al-Sirah Al-Hilaliyyah – L’Épopée des Banu Hilal 8 et 9 octobre Théâtre des 13 vents CDN Montpellier Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T19:00:00+02:00 – 2026-10-08T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T23:00:00+02:00

Al-Sirah Al-Hilaliyyah

L’Épopée des Banu Hilal

de Bashar Murkus et Khulood Basel – Khashabi Theatre / Palestine

Al-Sirah Al-Hilaliyyah (L’Épopée des Banu Hilal) est une célébration visuelle, musicale et théâtrale. Cette légendaire épopée orale arabe du XIVᵉ siècle, a été chantée et célébrée par des poètes populaires à travers les générations. Découvrez le voyage remarquable de la tribu des Banu Hilal, de Najd dans la péninsule arabique jusqu’à la Tunisie. Suivez la vie extraordinaire d’Abū Zayd al-Hilālī, un garçon exilé durant son enfance en raison de la couleur de sa peau, qui s’élève du statut de réfugié démuni à celui de l’une des plus grandes légendes arabes.

Théâtre des 13 vents CDN Montpellier Avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier Montpellier 34965 Port Marianne Hérault Occitanie 04 67 99 25 00 https://www.13vents.fr/ https://www.instagram.com/13vents;https://www.facebook.com/13ventscdnmpt;http://linkedin.com/company/théâtre-des-13-vents-cdn-montpellier [{« type »: « email », « value »: « reservation@13vents.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 67 99 25 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.13vents.fr/ »}] Le Théâtre des 13 vents est un Centre Dramatique National à Montpellier Parking gratuit

À vélo : Une piste cyclable sécurisée rejoint le théâtre depuis le centre-ville en 20 minutes, en passant par l’avenue Albert Einstein.

Transports en commun : Depuis le centre-ville, tram ligne 1 direction Odysseum > arrêt Place de France. Puis bus 52 (dernier passage 19h53) direction Cimetière Saint-Étienne > arrêt Grammont. Traversez le parc pour rejoindre le théâtre.

Navette 13 vents (les soirs de représentation) : rendez-vous devant l’entrée du parking Cinémas Gaumont Multiplexe Odysseum

Al-Sirah Al-Hilaliyyah

©Khulood Basel