AGENDA · Saint-Christol-lez-Alès
“Aladin et la lampe merveilleuse”, Place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès
vendredi 7 août 2026 · Place du Millénaire · Saint-Christol-lez-Alès
Informations pratiques
“Aladin et la lampe merveilleuse” Vendredi 7 août, 21h00 Place du Millénaire Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T21:00:00+02:00 – 2026-08-07T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-07T21:00:00+02:00 – 2026-08-07T22:30:00+02:00
Place du Millénaire Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 74 04 »}]
Spectacle de Jean Blanc et Ingrid Courrèges. Voyagez à travers chansons, tours de magie rigolos et danse. Rencontrez tous les personnages de légende d’Aladin. Théâtre Spectacle
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