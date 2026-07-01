“Aladin et la lampe merveilleuse”, Place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès

Informations pratiques

“Aladin et la lampe merveilleuse” Vendredi 7 août, 21h00 Place du Millénaire Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T21:00:00+02:00 – 2026-08-07T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-07T21:00:00+02:00 – 2026-08-07T22:30:00+02:00

Place du Millénaire Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 74 04 »}]

Spectacle de Jean Blanc et Ingrid Courrèges. Voyagez à travers chansons, tours de magie rigolos et danse. Rencontrez tous les personnages de légende d’Aladin. Théâtre Spectacle