Génération 80, Place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès

Informations pratiques

Génération 80 Samedi 8 août, 19h30 Place du Millénaire Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T19:30:00+02:00 – 2026-08-08T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-08T19:30:00+02:00 – 2026-08-08T21:30:00+02:00

Place du Millénaire Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 74 04 »}]

Soirée organisée par le Comité des festivités de St-Christol, avec le groupe Lucas et Génération Tubes.