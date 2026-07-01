Fête de la bière, Place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès

Informations pratiques

Fête de la bière Samedi 25 juillet, 19h30 Place du Millénaire Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T19:30:00+02:00 – 2026-07-25T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-25T19:30:00+02:00 – 2026-07-25T22:30:00+02:00

Organisée par le Comité des festivités de St-Christol.

Place du Millénaire Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.saintchristollezales.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 74 04 »}]

Orchestre Two Shades of Rock. Fête