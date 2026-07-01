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Concert du groupe Les Filles, Domaine du Serre d’Avène, Saint-Christol-lez-Alès

mercredi 29 juillet 2026 · Domaine du Serre d'Avène · Saint-Christol-lez-Alès

Concert du groupe Les Filles, Domaine du Serre d’Avène, Saint-Christol-lez-Alès

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Domaine du Serre d'Avène
Adresse
479 chemin des Brusques, 30380 Saint-Christol-lez-Alès
Ville
30380 Saint-Christol-lez-Alès
Département
Gard
Tarif
Entrée gratuite

Concert du groupe Les Filles Mercredi 29 juillet, 19h00 Domaine du Serre d’Avène Gard

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T19:00:00+02:00 – 2026-07-29T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-29T19:00:00+02:00 – 2026-07-29T22:30:00+02:00

Domaine du Serre d’Avène 479 chemin des Brusques, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie 04 66 54 90 09 https://domaine-serredavene.fr https://www.facebook.com/domaineduserredavene [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 54 90 09 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.domaine-serredavene.fr »}]
Envie de sortir et de profiter d’une belle soirée ? Chaque mercredi de l’été Le Domaine du Serre d’Avène vous invite à une soirée musicale.

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