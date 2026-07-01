Concert du groupe Les Filles, Domaine du Serre d’Avène, Saint-Christol-lez-Alès

Informations pratiques

Concert du groupe Les Filles Mercredi 29 juillet, 19h00 Domaine du Serre d’Avène Gard

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T19:00:00+02:00 – 2026-07-29T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-29T19:00:00+02:00 – 2026-07-29T22:30:00+02:00

Domaine du Serre d’Avène 479 chemin des Brusques, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie 04 66 54 90 09 https://domaine-serredavene.fr https://www.facebook.com/domaineduserredavene [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 54 90 09 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.domaine-serredavene.fr »}]

Envie de sortir et de profiter d’une belle soirée ? Chaque mercredi de l’été Le Domaine du Serre d’Avène vous invite à une soirée musicale.