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Nuit des étoiles, Place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès

samedi 1 août 2026 · Place du Millénaire · Saint-Christol-lez-Alès

Nuit des étoiles, Place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Lieu
Place du Millénaire
Adresse
Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lez-Alès
Ville
30380 Saint-Christol-lez-Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Nuit des étoiles Samedi 1 août, 19h30 Place du Millénaire Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-01T19:30:00+02:00 – 2026-08-01T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-01T19:30:00+02:00 – 2026-08-01T22:00:00+02:00

Place du Millénaire Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 74 04 »}]
Cinéma (Le Petit Prince), contes et observation du ciel avec des bénévoles de l’Étoile cévenole.

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