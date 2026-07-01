Nuit des étoiles, Place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès

Informations pratiques

Nuit des étoiles Samedi 1 août, 19h30 Place du Millénaire Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T19:30:00+02:00 – 2026-08-01T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-01T19:30:00+02:00 – 2026-08-01T22:00:00+02:00

Place du Millénaire Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 74 04 »}]

Cinéma (Le Petit Prince), contes et observation du ciel avec des bénévoles de l’Étoile cévenole.