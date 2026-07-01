Alain Chatevaire Baroque Parc de la mairie Mervent
vendredi 24 juillet 2026 · Parc de la mairie · Mervent
Informations pratiques
Mervent
Alain Chatevaire Baroque
Parc de la mairie Chemin des Douves Mervent Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Dans le cadre des animations de l’été à Mervent
Laissez-vous surprendre par l’univers singulier d’Alain Chatevaire. Il nous invite à un véritable voyage musical à travers les époques et les émotions avec sa musique baroque. .
Parc de la mairie Chemin des Douves Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 20 10
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English :
As part of the events in %E9t%E9 %E0 Mervent
L’événement Alain Chatevaire Baroque Mervent a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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