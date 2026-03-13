Visite de la micro-brasserie artisanale L’Asphodèle Mervent

Visite de la micro-brasserie artisanale L’Asphodèle

La Grande Perrure Mervent Vendée

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 11:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05

Plongez dans les coulisses d’un savoir-faire artisanal.

Les héros de notre terroir

Prêts à plonger dans les coulisses d’un savoir-faire artisanal ? Avec Aymeric, embarquez pour une immersion au cœur de la micro-brasserie l’Asphodèle à Mervent. Un lieu où chaque bière raconte une histoire, un engagement, un territoire.

De la graine de malt au verre, découvrez les secrets de fabrication de ce breuvage aux notes locales. Aymeric, brasseur passionné, vous dévoilera les étapes clés, les gestes précis, et l’histoire d’un métier ancestral remis au goût du jour. Une rencontre authentique, où vous pourrez déguster sa gamme maison, et éveiller vos papilles. Ici, la bière est une vrai produit de terroir brassé avec amour et respect des traditions. Laissez-vous guider par les arômes, explorez les cuves, et devenez, le temps d’une visite, des explorateurs de saveurs inédites.

Prêts à (em)brasser l’aventure ? La mission commence à Mervent…

LE MERCREDI 22 JUILLET 11h00

LE MERCREDI 05 AOÛT – 11h00

– Lieu de rendez-vous La Grande Perrure 85200 MERVENT

– Durée 1h de visite (dégustation incluse)

– Places limitées : réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site non accessible aux personnes à mobilités réduites

– Tout public

CONSIGNES DE VISITE

– Merci de vous présenter sur place avec votre billet 10 minutes avant le début de la visite.

– Animaux non admis

– Les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents.

– Arrêt de la billetterie à 18h30 la veille

Billetterie en ligne à venir .

La Grande Perrure Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

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English :

Take a behind-the-scenes look at artisan know-how.

L’événement Visite de la micro-brasserie artisanale L’Asphodèle Mervent a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin