Mervent

Rando Merventaise 29ème édition.

Mervent Vendée

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

A vos chaussures et VTT pour la 29ème randonnée pédestre et cyclo de Mervent et sa forêt domaniale !

Rendez-vous salle Jean Louis Ripaud pour la 29ème édition.

Les circuits proposés

► Nouveautés 3 circuits pédestres à énigmes 8 14 et 20 km

► VTT 30 45 et 65 km

Les inscriptions sur place

►De 7h30 à 10h30

► Possibilité de paiement par carte.

Les départs

► Libres de 7h30 à 10h30

► ! Attention pas de départ après 9h30 pour les 65 kms V.T.T et les 20 kms pédestre.

Les prestations

► Des ravitaillements sont prévus sur tous les circuits

► Téléchargement possible des circuits sur vos portables

► Une partie des bénéfices sera reversé à l’association Unissons-nous pour Esteban

La forêt domaniale de Mervent-Vouvant

La plus grande forêt de la Vendée avec ses 5000 hectares, cette forêt présente un relief marqué par des vallées encaissées.

De nos jours, la forêt domaniale est gérée par L’Office National des Forêts. Ce milieu est fragile. Il importe à chacun de le protéger et de le respecter.

REGLEMENT DE LA RANDO MERVENTAISE

1 La rando Merventaise est ouverte à tous, à allure libre.

2 Chaque participant est couvert par sa licence ou une responsabilité civile ; les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident.

3 Respectez le code de la route, la signalisation préfectorale, communale ou privée ; le port du casque est obligatoire pour les V.T.T.

4 Les mineurs participent sous la responsabilité de leurs parents (cf autorisation parentale obligatoire à remplir lors de l’inscription)

5 Chaque participant est responsable de son matériel ; les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

6 Restez courtois et respectez l’environnement.

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Organisé par l’association Rando Merventaise avec autorisation et partenariat de l’ONF. .

Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 20 10 merventaise.rando@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get your shoes and mountain bikes ready for the 29th Mervent walking and cycling tour!

L’événement Rando Merventaise 29ème édition. Mervent a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin