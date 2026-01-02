Balade à la découverte des Plantes sauvages et comestibles Mervent
Balade à la découverte des Plantes sauvages et comestibles Mervent dimanche 12 avril 2026.
Lieu précis indiqué à l’inscription Mervent Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-26 16:30:00
2026-04-12 2026-04-26 2026-10-18
Au fil d’une balade de 2h30 apprenez à identifier et à savoir utiliser les bonnes mauvaises herbes
Cette balade sera suivie, pour celles et ceux qui le souhaitent et qui ont réservés , d’un atelier de cuisine des plantes sauvages et comestible récoltées.
TARIFS BALADE OU ATELIER CUISINE
Adulte: 15€
Adulte Adhèrent: 10€
Enfant(-12 ans): 5€
Enfant adhèrent: 3€
TARIFS BALADE ET ATELIER CUISINE
Adulte: 25€
Adulte Adhèrent: 15€
Enfant(-12 ans): 7€
Enfant adhèrent: 5€
Inscription obligatoire pour connaitre le lieu précis du rendez-vous. .
Lieu précis indiqué à l’inscription Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 67 75 92 83 grainedenature85@gmail.com
English :
During a 2h30 walk, learn how to identify and use good weeds
L’événement Balade à la découverte des Plantes sauvages et comestibles Mervent a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin