Balade à la découverte des Plantes sauvages et comestibles Mervent

Balade à la découverte des Plantes sauvages et comestibles

Lieu précis indiqué à l’inscription Mervent Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-26 16:30:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-26 2026-10-18

Au fil d’une balade de 2h30 apprenez à identifier et à savoir utiliser les bonnes mauvaises herbes

Cette balade sera suivie, pour celles et ceux qui le souhaitent et qui ont réservés , d’un atelier de cuisine des plantes sauvages et comestible récoltées.

TARIFS BALADE OU ATELIER CUISINE

Adulte: 15€

Adulte Adhèrent: 10€

Enfant(-12 ans): 5€

Enfant adhèrent: 3€

TARIFS BALADE ET ATELIER CUISINE

Adulte: 25€

Adulte Adhèrent: 15€

Enfant(-12 ans): 7€

Enfant adhèrent: 5€

Inscription obligatoire pour connaitre le lieu précis du rendez-vous. .

+33 6 67 75 92 83 grainedenature85@gmail.com

English :

During a 2h30 walk, learn how to identify and use good weeds

