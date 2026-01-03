Sorties en forêt semi-nocturne Mervent

Sorties en forêt semi-nocturne

Lieu précis indiqué à l’inscription Mervent Vendée

Début : 2026-07-21 21:00:00

fin : 2026-07-28 23:00:00

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Sortie en forêt nocturne et guidée

Venez découvrir avec tous vos sens en éveil, la vie nocturne des hôtes de ces bois.

Adulte:12€

Adulte Adhèrent:8€

Enfant(-12 ans):6€

Enfant adhèrent:4€

Inscription obligatoire pour connaitre le lieu précis du rendez-vous. .

Lieu précis indiqué à l’inscription Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 67 75 92 83 grainedenature85@gmail.com

English :

Guided nocturnal forest outing

