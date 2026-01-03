Sorties en forêt semi-nocturne Mervent
Sorties en forêt semi-nocturne Mervent mardi 21 juillet 2026.
Sorties en forêt semi-nocturne
Lieu précis indiqué à l’inscription Mervent Vendée
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-28 23:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Sortie en forêt nocturne et guidée
Venez découvrir avec tous vos sens en éveil, la vie nocturne des hôtes de ces bois.
Tarifs:
Adulte:12€
Adulte Adhèrent:8€
Enfant(-12 ans):6€
Enfant adhèrent:4€
Inscription obligatoire pour connaitre le lieu précis du rendez-vous. .
Lieu précis indiqué à l’inscription Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 67 75 92 83 grainedenature85@gmail.com
English :
Guided nocturnal forest outing
