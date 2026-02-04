Sortie Nature LPO Mervent
Sortie Nature LPO Mervent vendredi 12 juin 2026.
Sortie Nature LPO
Mervent Vendée
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12 22:00:00
2026-06-12
À la rencontre de l’Engoulevent d’Europe
Balade crépusculaire à la découverte de cet oiseau étonnant.
Lieu de RDV communiqué à l’inscription.
Inscription obligatoire 06 86 50 04 02.
Sortie gratuite. .
Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 86 50 04 02
English :
Meet the European nightjar
