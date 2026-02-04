Sortie Nature LPO

Mervent Vendée

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

2026-06-12

À la rencontre de l’Engoulevent d’Europe

Balade crépusculaire à la découverte de cet oiseau étonnant.

Lieu de RDV communiqué à l’inscription.

Inscription obligatoire 06 86 50 04 02.

Sortie gratuite. .

Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 86 50 04 02

English :

Meet the European nightjar

L’événement Sortie Nature LPO Mervent a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin