Sortie Nature LPO Mervent

Sortie Nature LPO Mervent vendredi 12 juin 2026.

Sortie Nature LPO

Mervent Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :
2026-06-12

À la rencontre de l’Engoulevent d’Europe
Balade crépusculaire à la découverte de cet oiseau étonnant.
Lieu de RDV communiqué à l’inscription.
Inscription obligatoire 06 86 50 04 02.
Sortie gratuite.   .

Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 86 50 04 02 

English :

Meet the European nightjar

L’événement Sortie Nature LPO Mervent a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin