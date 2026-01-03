Soirée brame du cerf

Lieu précis indiqué à l’inscription Mervent Vendée

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-10-02 23:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-25 2026-09-26 2026-10-02 2026-10-03

Repas et sortie à l’écoute du brame des cerfs

La soirée débutera par un repas préparé et servi par les bénévoles de l’association et sera suivi d’une présentation de la vie du cerf avant de partir à son écoute en forêt ou en lisière de forêt.

Tarifs:

Adulte:30€

Adulte Adhèrent:24€

Enfant(-12 ans):12€

Enfant adhèrent:6€

Inscription obligatoire pour connaitre le lieu précis du rendez-vous. .

Lieu précis indiqué à l’inscription Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 67 75 92 83 grainedenature85@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meal and stag bellowing outing

L’événement Soirée brame du cerf Mervent a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin