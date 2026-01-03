Soirée brame du cerf Mervent
Soirée brame du cerf Mervent vendredi 18 septembre 2026.
Soirée brame du cerf
Lieu précis indiqué à l’inscription Mervent Vendée
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-10-02 23:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-25 2026-09-26 2026-10-02 2026-10-03
Repas et sortie à l’écoute du brame des cerfs
La soirée débutera par un repas préparé et servi par les bénévoles de l’association et sera suivi d’une présentation de la vie du cerf avant de partir à son écoute en forêt ou en lisière de forêt.
Tarifs:
Adulte:30€
Adulte Adhèrent:24€
Enfant(-12 ans):12€
Enfant adhèrent:6€
Inscription obligatoire pour connaitre le lieu précis du rendez-vous. .
Lieu précis indiqué à l’inscription Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 67 75 92 83 grainedenature85@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meal and stag bellowing outing
L’événement Soirée brame du cerf Mervent a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin