Mervent

Balade contée La forêt enchantée

Parking du chêne Marinier (RD 99A) Mervent Vendée

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 17:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-12

La célèbre fée Mélusine vous attend, au cœur de la forêt de Mervent. Accompagnés de votre conteuse, vous pénétrez un lieu merveilleux, où les contes prennent toutes leurs forces. Vous rencontrerez peut-être les fées ou les fradets, cachés sous les roches et les arbres enchantés.

MARDI 28 JUILLET & MERCREDI 12 AOÛT 17h00

– Lieu de rendez-vous Parking du Chêne Marinier (RD 99A) – 85200 MERVENT

– Durée 1h30

– Tout public enfants à partir de 6 ans

– Places limitées : réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Visite non accessible aux personnes à mobilités réduites

CONSIGNES DE VISITE

– Merci de vous présenter sur place avec votre billet 10 minutes avant le début de la visite

– Prévoir des chaussures à la marche en forêt et un pantalon (risque de tiques)

– Animaux non admis

– Les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents.

– Arrêt de la billetterie à 16h00 le jour de l’animation. Pas de billetterie sur place .

Parking du chêne Marinier (RD 99A) Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

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English :

L’événement Balade contée La forêt enchantée Mervent a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin