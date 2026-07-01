Pierre Brune La Noctune Mervent
samedi 18 juillet 2026 · Mervent
Informations pratiques
Mervent
Pierre Brune La Noctune
Lieu-dit Pierre Brune Mervent Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Concert au Panoramique à Pierre Brune
SHAMO SOLO
Shamo Solo est un jeune pilote dans la Galaxie, et il vous emmène à bord de son vaisseau spatial pour un voyage à travers le cosmos!
A mi-chemin entre le concert de Reggae et le théâtre de rue, trompettiste, multi-instrumentiste et équipé de sa LoopStation, il fait danser les aliens de tout l’Univers!
Heure: 19h 23h
Restauration proposée sur place Réservation fortement conseillée au 02 51 00 20 18 ou contact@pierre-brune.com
Alors, qui embarque avec nous pour le voyage ? .
Lieu-dit Pierre Brune Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 20 18 contact@pierre-brune.com
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English :
Concert at the Panoramique %E0 Pierre Brune
L’événement Pierre Brune La Noctune Mervent a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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