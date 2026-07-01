Informations pratiques

Mervent

Pierre Brune La Noctune

Lieu-dit Pierre Brune Mervent Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Concert au Panoramique à Pierre Brune

SHAMO SOLO

Shamo Solo est un jeune pilote dans la Galaxie, et il vous emmène à bord de son vaisseau spatial pour un voyage à travers le cosmos!

A mi-chemin entre le concert de Reggae et le théâtre de rue, trompettiste, multi-instrumentiste et équipé de sa LoopStation, il fait danser les aliens de tout l’Univers!

Heure: 19h 23h

Restauration proposée sur place Réservation fortement conseillée au 02 51 00 20 18 ou contact@pierre-brune.com

Alors, qui embarque avec nous pour le voyage ? .

Lieu-dit Pierre Brune Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 20 18 contact@pierre-brune.com

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English :

Concert at the Panoramique %E0 Pierre Brune

L’événement Pierre Brune La Noctune Mervent a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin